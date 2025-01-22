Kütüphanelerde rekor üstüne rekor

Son 7 yılda tarihi bir ivme yakalayan halk kütüphaneleri rekor üstüne rekor kırıyor. Kütüphanelerdeki kitap sayısı, üye sayısı ve ziyaretçi sayısı tarihte görülmemiş seviyelere erişti. 2024'te halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı tarihte ilk kez 38 milyon kişiye tırmandı. Ziyaretçi sayısındaki artış, üye sayısının da artmasına vesile oldu. 7 yıl önce halk kütüphanelerindeki üye sayısı 2.8 milyonken, 2025 yılı itibarıyla bu sayı neredeyse 2.5 kat artarak 6.6 milyona ulaştı. 7 yıllık süreçte kütüphanelerdeki kitap sayısı da 5.8 milyon arttı. 2018 yılındaki 20 milyon olan kitap sayısı, 2025 yılında 25.8 milyon olarak kayıtlara geçti.