Haberler Yaşam Haberleri Kütüphanelerde rekor üstüne rekor
Giriş Tarihi: 23.1.2025

Kütüphanelerde rekor üstüne rekor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Kütüphanelerde rekor üstüne rekor
Son 7 yılda tarihi bir ivme yakalayan halk kütüphaneleri rekor üstüne rekor kırıyor. Kütüphanelerdeki kitap sayısı, üye sayısı ve ziyaretçi sayısı tarihte görülmemiş seviyelere erişti. 2024'te halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı tarihte ilk kez 38 milyon kişiye tırmandı. Ziyaretçi sayısındaki artış, üye sayısının da artmasına vesile oldu. 7 yıl önce halk kütüphanelerindeki üye sayısı 2.8 milyonken, 2025 yılı itibarıyla bu sayı neredeyse 2.5 kat artarak 6.6 milyona ulaştı. 7 yıllık süreçte kütüphanelerdeki kitap sayısı da 5.8 milyon arttı. 2018 yılındaki 20 milyon olan kitap sayısı, 2025 yılında 25.8 milyon olarak kayıtlara geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütüphanelerde rekor üstüne rekor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA