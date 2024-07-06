Kutupların arazisi Türk mühendislere emanet

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibi, Kuzey Kutup Bölgesi'nde zarar gören arazilerin eski haline getirilmesi için bilimsel yöntemlerle geçerli kılınan mühendislik çözümleri geliştirecek. İTÜ Mikrobiyal Ekoloji Grup Başkanlığı da yapan İnce, Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'nca finanse edilen, Tümen Devlet Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TerrArctic Mega Hibe Projesi'nin bilimsel direktörü ve araştırma lideri oldu. Bu kapsamda, 60 kişilik bir ekiple Kuzey Kutup Bölgesi'nde zarar gören arazilerin restorasyonu için çalışmaya başlayacak İnce ve Rus ekibi, bölgedeki hem doğal hem de insan faaliyetleri sonucunda bozulan sahaların iyileştirilmesine ve sürdürülebilir arazi kullanımını sağlamaya yönelik saha araştırması yapacak.