Kuyu-14 operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen 'Kuyu- 14' operasyonunda yakalanan ve yurtdışındaki elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, birinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin 25 Haziran ile 14 Temmuz arasında 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 1 hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ele geçirildi.