‘Kuyu-14’ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde 'Kuyu-14' operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi olan 15 şüpheli 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Yağma', 'Silahla Tehdit', 'İş Yeri Kurşunlaması', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından yakalandı.

10 FARKLI EYLEME KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1'inin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin 25 Haziran ile 14 Temmuz arasında toplamda 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 1 hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" dedi.