Kuyu da ölü bulunan 2 kişi zehirli gaz kurbanı

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusunun içinde ölü bulunan Eyüp Bircan (60) ile Bilal Arkın'ın (65) ya metan gazı ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Otopsileri yapılan Bircan ve Arkın'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınarak memleketlerine götürüldü.

JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMAK İSTEDİ

Olay ilçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Bilal Arkın ile Eyüp Bircan su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmeye çalıştı. Kuyudan su çıkmadığını gören Arkın, jeneratörü çalıştırmak için kuyuya girdi. Arkın uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmayınca Eyüp Bircan da kuyuya girdi ama o da kuyudan çıkamadı.

EVE DÖNMEYİNCE…

Su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun yanına gelen yakınları, 2 arkadaşı kuyuda hareketsiz halde görünce yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri maskelerle kuyuya girip Arkın ve Bircan'ı cansız bedenini kuyudan çıkardı.

ZEHİRLENDİLER

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen Bircan ve Arkın'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 kişinin kesim ölüm nedeni çıkacak olan adli tıp raporunda belli olacak.