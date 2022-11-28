Haberler Yaşam Haberleri Kuyucak Gezilecek Yerler - Kuyucak Lavanta Köyü Nerede, Lavanta Zamanı Ne Zaman ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:46 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:46

Kuyucak Gezilecek Yerler - Kuyucak Lavanta Köyü Nerede, Lavanta Zamanı Ne Zaman ve Nasıl Gidilir?

Kuyucak gezilecek yerler içinde ilk olarak, mor rengine doyacağımız tarlalar vardır. Mor rengin hayat bulduğu lavantaları görmek için Kuyucak Lavanta Köyü’ne ne zaman gidilir konusu çok önemlidir. Çünkü bu köye gelenlerin amacı lavantaların kokusunu hissetmek ve mor rengin görselliğine doymaktır. Isparta’ya gelen biri Kuyucak’a nasıl gidilir için endişelenmemelidir. Yaklaşık 46 dakikada il merkezinden bu köye varmak mümkündür. Bundan hareketle Kuyucak Lavanta Köyü nerede olduğu bizleri, Isparta’nın Keçiborlu ilçesine yönlendirir.

Kuyucak Gezilecek Yerler - Kuyucak Lavanta Köyü Nerede, Lavanta Zamanı Ne Zaman ve Nasıl Gidilir?

Kuyucak gezilecek yerler içinde öncelik, lavanta tarlasınındır. Mor renginin hâkim olduğu bu köye, özel olarak giden insanlar vardır. Bu insanların ilk adımı Kuyucak Lavanta Köyü'ne ne zaman gidilir olduğudur. Çünkü gitmek isteyenler, mor rengini görmek isteyecektir. İkinci aşama da Kuyucak Lavanta köyü nerede olduğu öğrenilmelidir. Zaten bu aşamadaki sorunun cevabı kolay öğrenilebilecek şekildedir. Yani lavanta tarlası Isparta'nın köyü olan Kuyucak'tadır. Dolayısıyla son olarak gitmek isteyenlerin, Kuyucak'a nasıl gidilir konusunu açıklığa kavuşturması ve plan yapması gerekir.

Kuyucak Gezilecek Yerler

Kuyucak'ın gezilecek yerlerin en başında lavanta tarlaları vardır. Lavanta tarlaları günümüzde öyle bir noktaya gelmiştir ki artık turistik bir mekân olarak bahsedilmektedir. Çünkü bu tarlalar ülkemizden ve yurt dışından birçok insanın uğradığı yer haline gelmiştir. İnsanlar genellikle haziran ayının sonu ve temmuz ayının başlarında Kuyucak'a gelmeyi tercih etmektedir. Çünkü bu aylarda Kuyucak köyünde, lavanta tarlalarının mor rengi ve eşsiz kokusu hakimdir.

Kuyucak Lavanta Köyü Nerede, Lavanta Zamanı Ne Zaman ve Nasıl Gidilir?

Kuyucak lavanta köyü Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündedir. Kuyucak köyüne gitmek oldukça basittir. Tabii öncelikle Kuyucak köyüne gelmek isteyenlerin, Isparta'ya gelmesi gerekmektedir. Isparta il merkezi ve Kuyucak köyü arası yaklaşık 48 kilometredir. Bu da yaklaşık olarak 46 dakika sonra, Isparta'dan gelen birinin Kuyucak köyüne varması demektir. Kuyucak köyüne gidenlerin neredeyse hepsi, lavantaları görmek için gider. Bu sebeple lavantalar hasat edilmeden yani haziran ayının sonu ve temmuz ayının başlarında Kuyucak köyüne gitmek gerekmektedir.

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Kuyucak Gezilecek Yerler - Kuyucak Lavanta Köyü Nerede, Lavanta Zamanı Ne Zaman ve Nasıl Gidilir?
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