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Giriş Tarihi: 11.3.2024 10:55 Son Güncelleme: 11.3.2024 10:58

Kuyucak’ta Çanakkale Ruhu bir kez daha yaşatıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hayır etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen keşkek hayrına katılan binlerce kişi şehitler için dua etti.

İHA
Kuyucak’ta Çanakkale Ruhu bir kez daha yaşatıldı
Kuyucak ilçesinde dün Pamukören Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde 20 bin kişilik keşkek hayrı düzenledi. 30 yıldır 18 Mart tarihlerinde geleneksel halde yapılmakta olan keşkek hayrı, bu yıl Ramazan ayı nedeniyle erkene alınarak 10 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği keşkek hayrında çaldığı marşlarla büyük ilgi gören Mehter Takımı, gösterileri ile hem Çanakkale Savaşı'nı canlandırdı hem de tarihi esintileri vatandaşlara sundu.

Etkinliklere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere çevre ilçelerin belediye başkanları ve siyasetçiler de ilgi gösterdi.
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Kuyucak’ta Çanakkale Ruhu bir kez daha yaşatıldı
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