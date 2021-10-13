Kuyucuk yeniden kuşlara ev sahibi oluyor

Türkiye'nin kuş cennetlerinden olan Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucuk Gölü, yaz ayında yaşanan aşırı sıcaklıklardan dolayı kurudu. Binlerce kuşa ev sahipliği yapan gölde kuşlar ise göç etmek zorunda kaldı. Ramsar Sözleşmesi olarak anılan "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunan gölde yeni çalışma yapıldı. Kars Valillği tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu Göl, tamamen kurumasının ardından yeniden sondajla su sağlandı. Sonbaharda gelen yağmurlar ve sondajla verilen "can suyu" ile gölde bir miktar su tutuldu. Göl su tutunca kısa sürede kuşlar bölgeye gelmeye başladı. Kars'ta son dönemde etkili olan sağanak yağışlarında etkisi ile göl suyuna katkı sağladığını belirtildi.