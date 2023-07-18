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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Kuyuda can pazarı

Kuyuda can pazarı
Kocaelı'nın Çayırova'da dün saat 13.00 sıralarında Şekerpınar Yağmur Sokak üzerinde harita teknikeri olduğu öğrenilen Doğan K. (32), boş arazide bulunan kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Hemen olay yerine gelen ekipler, Doğan K.'yi kurtarmak için harekete geçti. Kuyunun girişine ip sarkıtma mekanizması kurulurken, bir itfaiye görevlisi de kuyuya indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ip bağlanan şahıs düştüğü yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kuyunun içinde su bulunmaması facianın önüne geçti. Yaralı olarak kuyudan çıkartılan şahıs hastaneye sevk edildi.İHA

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Kuyuda can pazarı
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