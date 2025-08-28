Kuyudaki cesedin sırrı çözüldü

İstanbul'da yaşayan Sedat Dereli için (43) 24 Ağustos'ta yeğeni tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Soruşturma başlatan polise bilgi veren Sedat Dereli'nin ağabeyi Sinan Dereli, kardeşinin eski işyeri komşusu Aydın Cem K. (34) ile altın alışverişi yaptıklarını ve en son onun dükkânında gördüğü bilgisini verdi. Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri bahse konu olan işyerine girip arama yaptıklarında 200 metrekare işyerinin ofis bölümünün hemen önündeki kuyuda cesetle karşılaştı. İşyerinin sahibi Aydın Cem K. ile babaı Ş.K. (65) gözaltına alındıktansonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aydın Cem K.'nın "Sedat bana gelip 'Silah lazım' dedi. Kendisinin suç kaydı olduğu için benden yardım istedi. Ben de 10 bin liraya bir silah aldım. 18 Ağustos'ta silahı vereceğim sırada bir anda patladı. Yarım saat başında ağladım. Sonra korktuğum için cesedi kuyuya attım" dediği öğrenildi.