Kuyudaki karbonmonoksit iki can aldı

Adana'nın Feke İlçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde yaşayan Bilal Arkın (65) arkadaşı Eyüp Bircan (60) ile birlikte yayladaki meyve bahçesini sulamaya gitti. 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompasını yerleştiren Arkın, bölgede elektrik olmadığı için, pompayı da kuyunun girişine koyduğu jeneratöre bağlayarak çalıştırdı. Akın, bahçeyi suladıktan sonra ise su pompasını çıkarmak için tekrar kuyuya indi. Kuyu girişinde uzun süredir çalışan jeneratörden çıkan ve kuyuda biriken karbonmonoksit gazından etkilendi. Arkın'ın fenalaştığını gören Bircan da kuyuya indi. Ancak gazdan zehirlenerek kendilerinden geçen 2 arkadaş, suya düşerek boğuldu.