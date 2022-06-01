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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Kuyudaki siyah sıvı ‘kaliteli petrol’ çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuyudaki siyah sıvı ‘kaliteli petrol’ çıktı

Manisa Salihli’de, zeytin bahçesini sulamak için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının incelemeleri tamamlandı. Yapılan analizlerde, sıvının “çok kaliteli” petrol olduğu belirlendi

Manisa'da, zeytin bahçesinde açılan su kuyusundan çıkan siyah sıvının, çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), rezerv tespiti yapacak. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Yağbasan Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yüksel'in (41), zeytinlerini sulamak için bahçesinde yaptırdığı sondajdan çıkan siyah sıvının petrol olduğu kesinleşti. TPAO ekibi tarafından geçen pazar günü alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, zeytin bahçesinden fışkıran siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. TPAO yetkilileri önümüzdeki günlerde bölgeye gelerek rezerv tespit çalışması yapacak.

REZERV TESPİT ÇALIŞMASI
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespiti için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" diye konuştu.

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Kuyudaki siyah sıvı ‘kaliteli petrol’ çıktı
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