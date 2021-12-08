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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:27 Son Güncelleme: 8.12.2021 10:37

Hırsızlardan akılalmaz plan! Çatıdan girdiler, 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlardan akılalmaz plan! Çatıdan girdiler, 1 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul Fatih’te bir iş hanının çatısından içeri giren hırsızlar kuyumcu atölyesindeki saf altın, işlenmiş değerli taşlar ile ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Çatıdan girerek yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Şüphelilerin çatıdan içeri girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te polise başvuran İşadamı C.B., Emin Sinan Mahallesi, Taşdirek çeşmesi sokak üzerinde bulunun işyerinde hırsızlık yapıldığını söyleyerek yardım istedi. Mağdur C.B. gece işyerine giren kişilerin içeride bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.



Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Hırsızların önce iş hanının çatısına çıktıkları ardından merdiven boşluğundan binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Polis hırsızların daha öncede çeşitli suçlardan gözaltına alınan Fuat T.(20) ile Doğan S.(34) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik suçlarından 12 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Doğan S.'nin ise hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlardan akılalmaz plan! Çatıdan girdiler, 1 milyon liralık vurgun yaptılar
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