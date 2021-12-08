Hırsızlardan akılalmaz plan! Çatıdan girdiler, 1 milyon liralık vurgun yaptılar

2 HIRSIZ TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik suçlarından 12 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheli Doğan S.'nin ise hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.