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Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:49 Son Güncelleme: 21.12.2021 13:12

Kuyumcu cinayetinin faili yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Kuyumcu cinayetinin faili yakalandı

Mardin'de 17 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faili ve 2 kişi, saklandıkları metruk evde yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kuyumcu cinayetinin failleri yakalandı.

Cuma Günü yaşanan cinayet olayının ardından polis ekipleri tarafından, detaylı arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, Olayın meydana geldiği kuyumcu dükkanın yaklaşık 300 netre ilerisinde metruk bir evde cinayet şüphelisi 1 kişi ve beraberinde 2 kişinin daha saklandığını tespit etti.

Ekiplerin, metruk eve düzenlediği operasyonla 3 Kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrasında olay sırasında failin kullandığı çarşaf ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kuyumcu cinayetinin faili yakalandı
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