Kuyumcu cinayetinin failli ve işbirlikçileri tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 17 Aralık Cuma Günü, yaşanan cinayet olayının ardından polis ekipleri tarafından, detaylı arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, kentte 125 güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceledi.

Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için yaklaşık 630 saatlik kamera kayıtları tek tek izlendi.

Titiz bir şekilde çalışmalarını yapan polis ekipleri metruk bir evde saklandıklarını tespit etmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda cinayet şüphelisi 1 kişi ve kendisine yardım eden 2 kişiyi yakaladı.

Ekiplerin, metruk eve düzenlediği operasyonla Cinayetin faili 20 Yaşındaki T.Y ve yardım eden 28 yaşındaki H.A ve Suriye Uyruklu 52 Yaşındaki C.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Mardin Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, gözaltındaki 3 kişinin tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, 20 yaşındaki Fail T.Y.'nin ve beraber soygun planı yaktıkları diğer iki kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

YENİ GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası da ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, Fail T.Y. bir süre dükkan önünde gözcülük yaptıktan sonra kuyumcu dükkanına doğru ilerliyor.

Dükkanın kapısını açıp içeri girmeye çalışan T.Y., kapının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı çalarak işyeri sahibinin kapıyı açmasını istedi.

İşyeri sahibi İbrahim Hamse, kapıyı açtıktan sona içeri girip silahını çıkaran T.Y. ile işyeri sahibi arasında arbede yaşandı. İşyeri sahibi İbrahim Hamse, saldırganın üzerine doğru yürüdü. Beklenmedik tepkiyle karşılan saldırgan T.Y, silahını ateşleyerek işyeri sahibini öldürüp olay yerinden hızla kaçtığı görülüyor.