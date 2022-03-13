Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu gaspçıları eğlencede yakalandı
Giriş Tarihi: 14.3.2022

Kuyumcu gaspçıları eğlencede yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
KAĞITHANE'DE Nurtepe'deki bir kuyumcu dükkanı geçtiğimiz salı günü silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 1 milyon 300 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kaçan soyguncuların terkettikleri çalıntı ve ikiz plakalı cipi olaydan 2 saat sonra buldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri parmak izi bırakmamak için eldiven de kullanan soyguncuları tek tek tespit etti. Gaspçılar Cem Ö.(22), Emre B.(21), Arjin Ç.(21) ve Samet K.(23) kiraladıkları bir teknede eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar
Çağlar Söyüncü eski günlerini aratıyor! Milli yıldızın talihsiz anı damga vurdu...
İBB'nin Çırağan'daki ağaç katliamı büyük tepki çekmişti! Görüntüler ortaya çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
Son dakika: Arda Güler, Fenerbahçe tarihine geçti! Herkesi mest etti... "İsmail Kartal’ı korumaya devam ediyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuyumcu gaspçıları eğlencede yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA