Kuyumcu gaspçıları eğlencede yakalandı

KAĞITHANE'DE Nurtepe'deki bir kuyumcu dükkanı geçtiğimiz salı günü silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 1 milyon 300 bin lira değerinde ziynet eşyasıyla kaçan soyguncuların terkettikleri çalıntı ve ikiz plakalı cipi olaydan 2 saat sonra buldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri parmak izi bırakmamak için eldiven de kullanan soyguncuları tek tek tespit etti. Gaspçılar Cem Ö.(22), Emre B.(21), Arjin Ç.(21) ve Samet K.(23) kiraladıkları bir teknede eğlenirken kıskıvrak yakalandı.