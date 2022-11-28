Diyarbakır’da ’24 ayar’ operasyonu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 24 Kasım günü sabah saatlerinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayında 750 bin TL değerinde altın çalınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek çalışma başlattı.

24 SAATTE YAKALANDILAR

Yapılan kapsamlı operasyonda 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda, çalınan 1 adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından tamamı 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.