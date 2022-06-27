Kuyumcu soyguncuları yakalandı

Adana'da girdikleri kuyumcuyu 2 ayağından vurduktan sonra vitrinde bulunan yarım kilo altın ile 350 doları çalan A.T. ve U.Ö., yakalandı. Soyguncular sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUYUMCUYU VURDULAR

Olay, 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile Çukurova Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen maskeli iki kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Hanifi Ç.'yi tehdit edip, "Kasayı aç, yoksa kafana sıkarız" dedi. Şüphelilerden biri kuyumcuyu iki bacağından tabancayla vurduktan sonra, vitrindeki yaklaşık yarım kilo altın ile 350 Dolar parayı alıp çantaya koydu. Soyguncular daha sonra, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, yaralı Hanifi Ç., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kasten yaralama ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.T. (25) ile U.Ö. (19) olduğunu belirledi.

ALTINLARI BOZDURDUK

Şüphelilerin Seyhan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören soyguncular kaçmaya çalıştı ancak ara sokakta yakalandı. Evde yapılan aramada ise bir miktar altın ile 350 Dolar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ile U.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.