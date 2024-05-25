Kuyumcu soyguncusu yakalandı

Kadıköy Suadiye'de 15 Mayıs 2024 günü sabaha karşı geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini otomatik olarak açan ve işyerinin vitrin camını taş, kasa ve tekmeyle kırıp içeri giren 4 soyguncu, 2.5 milyon TL değerinde mücevheri alarak olay yerinden kaçtı. İşyerinin soyulması üzerine S.B, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki kamera kayıtlarını incelediklerinde, şüphelilerin 15.05.2024 günü saat 04:07 sıralarında plaka bilgisi alınamayan araç ile olay yerine geldikleri, saat 04.10 sıralarında araçtan inen yüzü kapalı 4 erkek şahsın işyerinin kepengini otomatik olarak açtıkları, iş yerinin vitrinin camını kırdıklarını tespit etti.

3 İLÇEDEKİ KUYUMCULARI DA SOYMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda soygundan bir gün sonra Hakan D'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. Poliste 40 suç kaydı ve 6 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakan D'nin, Avcılar, Eyüp, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 Kuyumcu Hırsızlığı, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde 2 Oto Hırsızlığı, Küçükçekmece ilçesinde 1 Oto Hırsızlığı ve Bağcılar ilçesinde 1 plaka hırsızlığı olaylarının Firari şüphelisi olduğu öğrenildi. D'nin üzerinde yapılan aramalarda 903.63 gram altın ele geçirildi.