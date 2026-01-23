Kuyumcu soyguncusu yakayı ele verdi

İSTANBUL Bahçelievler'de 15 Ocak günü saat 18.30 sıralarında 'kolay gelsin' diyerek girdiği kuyumcuyu içeride müşteri varken silah zoruyla gasp eden şüpheliyi yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Deneyimli dedektifler şüpheliyi yakalamak için adım adım kamera izledi. Yüzlerce kamera kaydını inceleyen ekipler tarafından kimliği tespit edilen Hüseyin A.'nın (49) adresi tespit edildi. Yapılan operasyonla Esenyurt'taki adresinde yakalanan gaspçının çaldığı 25 bilezik ise ev ve işyerindeki aramalarda ele geçirildi. Kuyumcudan gasp ettiği bilezikler işlemlerinin ardından sahibine teslim edilecek. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçı adliyeye sevk edildi. İlk beyanında borçlarım vardı diyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.