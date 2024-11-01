Kuyumcu soyguncusunu baykuş dövmesi ele verdi

Adana'da kuyumcu Muhammet Bahadır Altundağ'ı (32) silahla vurduktan sonra vitrinde bulunan 900 gram değerindeki altın bilezikleri çalan soyguncu Okan B. (35) yakalandı. 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polisin, silahlı soygunu gerçekleştiren Okan B.'nin kimliğini boynundaki 'baykuş' dövmesinden tespit ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin çaldığı altınlardan 740 gramlık kısmını ele geçiren polis, bilezikleri kuyumcuya teslim etti. Adliyeye sevk edilen soyguncu tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olay yerine plakası bantla kapatılmış motosikletle geldiğini, yaklaşık 3 saat keşif yaptığını belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki 100 saatlik görüntüden iz süren polis, şüphelinin kimliğini boynundaki baykuş dövmesinden belirledi. Gasp ekipleri, soyguncunun Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Okan B.'yi gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramada çalıntı bilezik ve ziynet eşyalarının 740 gramlık kısmı ele geçirildi. Polis, şüphelinin altınların 160 gramını bozdurduğunu belirleyip, parayı aktardığı banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Altın bilezikler, kuyumcuya iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.