Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar
Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:19 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:28

Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar

İstanbul Zeytinburnu’nda girdikleri bir kuyumcudan 247 bin lira çalan 3 hırsız başka bir kuyumcuya gidip çaldıkları paralarla kendilerine altın aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlardan Şenol Y. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların paraları çaldıktan sonra gittikleri kuyumcuda alışveriş anları kameralara yansıdı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya geçtiğimiz ay giren 3 hırsız saniyeler içerisinde kasada bulunan 247 bin lira nakit parayı alıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi A.E.G. hemen polisi arayıp haber verdi. İncelemelerde bulunan Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 hırsızın peşine düşüldü.

İncelemelerde hırsızların paraları aldıktan sonra birkaç sokak aşağıda başka bir kuyumcuya tekrar gittikleri ve kendilerine altın aldıkları öğrenildi.
Hırsızlık Büro ekiplerince kimlikleri belirlenen 3 hırsız Şenol Y. , Alparslan K. ve Eyüp K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şenol Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA