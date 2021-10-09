Kuyumcu soyup, başka kuyumcudan altın aldılar

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya geçtiğimiz ay giren 3 hırsız saniyeler içerisinde kasada bulunan 247 bin lira nakit parayı alıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi A.E.G. hemen polisi arayıp haber verdi. İncelemelerde bulunan Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 hırsızın peşine düşüldü.



İncelemelerde hırsızların paraları aldıktan sonra birkaç sokak aşağıda başka bir kuyumcuya tekrar gittikleri ve kendilerine altın aldıkları öğrenildi.

Hırsızlık Büro ekiplerince kimlikleri belirlenen 3 hırsız Şenol Y. , Alparslan K. ve Eyüp K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şenol Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.