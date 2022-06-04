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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:33 Son Güncelleme: 4.6.2022 10:37

Kuyumcu vurgununda 2 kişi Ankara’da gözaltına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kuyumcu vurgununda 2 kişi Ankara’da gözaltına alındı

Diyarbakır’da 138 müşterisinin 20 milyonu lirayı aşan parasıyla kayıplara karışan kuyumculardan 2’si Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan ‘özel ekip’in operasyonuyla Ankara’da yakalandı.

Bağlar ve Kayapınar ilçesinde, 3 farklı kuyumcu dükkanı işleten H.G., E.G., R.G., N.G., A.G. ve A.G., "yüksek kazanç" vaadiyle 138 müşterisinden 20,8 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk lirası topladı. Kuyumcu dükkânının hafta başında kapalı olduğunu gören müşteriler, polise şikâyette bulundu. Polis olay ilgili soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Savcılığı kayıplara karışan kuyumcular hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Savcılık soruşturmayı derinleştirip mağdurların ifadelerini alırken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 'özel ekip' kuruldu. Özel ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bir kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. 5 kişinin yakalanması amacıyla savcılık, Türkiye genelinde gözaltı kararı çıkarırken, özel ekipler, 2 kişinin Ankara'da olduğunu belirledi. Ankara'da operasyon gerçekleştiren Diyarbakır polisi, E.G. ve Ö.G.'yi yakaladı.

Yakalanan 2 kişi soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilirken, özel ekipler firari 4 kişinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Kuyumcu vurgununda 2 kişi Ankara’da gözaltına alındı
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