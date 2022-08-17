Kuyumcuda torbalı soygun.. Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

Belikdüzü'nde ikamet eden Muhammet E.K. aracını 4 Ağustos günü park ettiği yerde bulamayınca hemen durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracın Pendik'te bir kuyumcu soygununa karıştığı tespit edildi.