Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcudaki 'yetersiz bakiye' cinayetinde karar saldırganı öldüren kuyumcuya ceza çıkmadı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:33 Son Güncelleme: 11.12.2022 11:45

Kuyumcudaki 'yetersiz bakiye' cinayetinde karar saldırganı öldüren kuyumcuya ceza çıkmadı

İstanbul'da çeyrek altın almak için işyerine gelen ve kredi kartının limitinin yetersiz olması nedeniyle kendisine saldıran kişiyi öldüren kuyumcunun dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Beraat eden kuyumcuya verilen hükümle ilgili Yargıtay, sanığın meşru savunmada sınırı heyecan, korku ve telaş nedeniyle aştığını belirterek beraat kararı yerine ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kuyumcudaki ’yetersiz bakiye’ cinayetinde karar saldırganı öldüren kuyumcuya ceza çıkmadı

İstanbul'da yaşayan Coşkun Çelik, 22 Eylül 2017'de sabah saatlerinde İbrahim Kenan Yemişçi'ye ait olan kuyumcuya bir elinde poşet, diğer elinde gazeteye sarılı vaziyette sopayla gitti. Yemişçi'ye çeyrek aldın almak istediğini söyleyen ve kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen Çelik'in kart limiti yetersiz çıktı. Çelik'in isteğiyle işlem yeniden denendi ve kart limiti yetersiz çıktı. Yemişçi'nin işlemi üçüncü kez denemesi için ricada bulunan Çelik, Yemişçi'nin şifreye bakmamak için kafasını sağa doğru çevirdiği sırada yanında getirdiği sopayla kuyumcunun sahibi İbrahim Kenan Yemişçi'ye vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında sanık Yemişçi, bulunduğu bankonun arkasına çöktü. Hızını alamayan Coşkun Çelik, bankonun arkasına geçerek Yemişçi'ye aralıksız olarak vurmaya devam etti. Yerdeki boğuşmanın ardından ikili ayağa kalktı. Bu sırada Çelik, sopayla Yemişçi'ye saldırmaya devam etti. Çelik'in sopalı saldırısına daha fazla karşı koyamayan Yemişçi, belindeki tabancayı çıkartarak havaya doğru tuttu. Çelik'in tabancaya rağmen saldırısına devam etmesi üzerine Yemişçi, Çelik'e doğru birkaç el ateş etti. Yemişçi'nin ateşi sonrasında Çelik, iş yerinin giriş kapısının önünde yere düştü. Bu sırada Yemişçi, bir el daha ateş etti ve Çelik'in etkisiz hale geldiğini gördükten sonra "imdat" butonuna basarak polisi çağırdı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANDI

Yaşanan olay sonrasında sanık İbrahim Kenan Yemişçi hakkında, Coşkun Çelik'i "kasten öldürme" suçundan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, Yemişçi'ye karşı yapılan saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu işlenen fiillerden dolayı sanığın beraatine karar verdi. Kararın istinaf edilmesi sonrasında dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf mahkemesi, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

YARGITAY, HÜKÜM DEĞİŞTİRİLSİN

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yaptığı temyiz incelemesi sonrasında sanık İbrahim Kenan Yemişçi'ye verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Dairenin kararında, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli şartlardan bahsedildi. Kararda, sanığın gerçekleştirdiği eyleminde savunmadaki sınırı mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla aştığının anlaşıldığına yer verildi. Beraat kararının bozularak sanık hakkında, meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine yer verildi.

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Kuyumcudaki 'yetersiz bakiye' cinayetinde karar saldırganı öldüren kuyumcuya ceza çıkmadı
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