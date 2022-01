Kuyumcudan 200 bin liralık soygun

Adana'da yüzü maskeli iki kişi, gece yarısı hedef seçtikleri kuyumcunun kepengini tam 15 dakika uğraşıp, demir levyeyle açtıktan sonra işyerinin cam kapısını da tabancayla ateş edip kırdı. İçeri giren zanlılar, 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Bu görüntülerden yola çıkıp, 200 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri saniye saniye izleyen polis, 23 yaşındaki S.A. ve 22 yaşındaki Ş.K. ile birlikte onlara olayda kullandıkları aracı kiralayıp tahsis eden suç ortaklarını kıskıvrak yakaladı. Altınları kendi aralarında paylaşan zanlılardan 2'si tutuklandı.

15 DAKİKA UĞRAŞTILAR

Olay, 18 Aralık'ta merkezi ilçe Seyhan'a bağlı Karasoku Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; gece yarısı Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer alan bir kuyumcunun kepeğini, yaklaşık 15 dakika demir levyeyle zorlayıp açan yüzü maskeli iki kişi, işyerinin cam kapısını tabancayla ateş edip kırarak içeri girdi. Zanlılar, burada bulunan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalıp, sonrasında gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.

SANİYE SANİYE İZLEDİLER

Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu gören Zehni K., soluğu emniyette aldı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. İşyerindeki güvenlik kamerasından yola çıkıp, bölgedeki yaklaşık 200 kameranın kaydettiği görüntüleri tam bir hafta boyunca saniye saniye izleyen polis, zanlıların olayda kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

PLAKADAN YAKALANDILAR

Plakadan otomobilin kiralık olduğu ve M.A. (22) tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, söz konusu zanlıyı gözaltına aldı. M.A., aracı da yakın arkadaşları S.K. (23) ile Ş.K.'ya (33) verdiğini itiraf edince; her iki şüpheli de evlerine düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalandı. Haklarındaki suçlamaları kabul eden şahıslar, çaldıkları altını da kendi aralarında paylaşıp sattıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.K. ve Ş.K. tutuklandı; M.A. da 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.