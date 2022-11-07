Kuyumcudan milyonluk vurgun

Batman Kuyumcular Çarşısı'nda 30 yıllık kuyumcu esnafı olan V.U., sağladığı günle yüzlerce vatandaşın altın, döviz ve Türk Lirasını topladı. Kuyumcu dükkânının kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, dükkân sahibi olan V.U'ye ulaşmaya çalıştı. V.U.'ye ulaşamayan müşteriler kuyumcu dükkânının önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Olay yerine çağrılan polis mağdur vatandaşları şikâyetçi olmaları konusunda emniyete giderek şikayete bulunması için uyarılarda bulundu. İddialara göre kuyumcunun 800 milyon para alıp kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Yılarca emek verdiği birikimini kuyumcu esnafa teslim eden Kenan Tekin: "Kuyumcuya bütün köy olarak mal varlıklarımızı teslim ettik. Ne rezillikle ne yoksullukla bu parayı biriktiren kişiler bu insana itimat edip teslim etti. Yılarca benim dedem, babam bu insanı tanıyorlardı. Bu insanı 35 yıldır tanıyorum. Hiçbir hata yapmamış ve bütün insanlar bu güvene inanarak tüm malını mülkünü bankaya koymadan teslim etmiştir. Burada bulunan bütün insanlar mağdur. Nereye gittiğini nereye kaçtığını ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. Bizim ailecek verdiğimiz para 500 bin ila 600 bin TL. Tek mağdur ben değilim. Tahminime göre 800 Milyon para gitmiştir. Bu benim tahminim. Bir köylünün bütün parası bu adamın yanında" dedi.