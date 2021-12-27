Kuyumcukent’te 60 kiloluk altın vurgunu iddiasında flaş gelişme!

Olay 29 Nisan tarihinde meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul Kuyumcukent'te 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir altın atölyesi sahibi 2 kişinin, güvenini kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolandırdığı iddia edilmişti. Ancak soruşturmanın derinleşmesi ile birçok farklı iddia ortaya atıldı ve şüphelilerin sayısı arttı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri ise şikayette bulundu.



"ORTAĞIMIN YAPTIĞI HATADAN DOLAYI ZARAR ETTİK, BİZE DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATTILAR"



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hem sanık hemde müşteki sıfatıyla yer alan ve söz konusu altın atölyesinin ortaklarından olan M. I. ifadesinde "Biz dükkanı E.L.A. ile birlikte işletiyoruz.Ben dükkanda durur dükkana bakarım. E.L.A. ise daha çok dışarıda çalışır, müşterilerle kontak kurar. Müşterimizle ortağım arasında sorun olmuş. Ben durumu ortağım E.L.A.'ya sorduğumda bana olanları anlattı. Müşterilerden aldığı altınları işletirken yapmış olduğu hatalardan dolayı yüklü miktarda zarar ettiğimizi öğrendim. Ortağımın amacının dolandırıcılık olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen sadece zaman kazanmak ve işleri yola koyana dek müşterilerin altınlarını bu şekilde kullanmayı tercih etmiş. Benim bu konudan kesinlikle bilgim yoktur. Haberim olsaydı borcumuzun başında onu kenara çeker ve borcumuz ne kadarsa yarı yarıya yapıp gerekirse gece gündüz çalışarak kapatabileceğimizi söylerdim. Müşterimiz Y.E. olay günü beni dinlemeyerek darp etti. Zorla dükkanımıza girdiler, suçsuzum diye yalvarmama rağmen bana boş senet imzalattılar ve bizi dolandırıcı diye polise ihbar ettiler. Ben mağdur durumdayım. Hiçbir şeyden haberim yokken yüklü bir miktarda dolandırıcılık konusuna karışmış gibi iftira altında kaldım" dedi.



"AMACIM DOLANDIRMAK DEĞİLDİ, ADIMIZI KİRLETTİLER"



Söz konusu altın atölyesinin diğer ortağı E.L.A. ise savcılıkta verdiği ifadesinde "O gün Y.E. beni ve ortağımı darp ederek bize zorla senet imzalattırdı.Benim kendilerini dolandırdığımı ve kaçacağımı söyleyerek hakkımda dedikodu çıkarmışlar ve bu nedenle alacak- verecekli olduğum herkesin bunu duyunca benden şikayetçi olacağını öğrendim. Ben kimseyi dolandırmadım. 50 kilo altın borcum olduğu söyleniyor. Şişirme hesaptır bu. Bir takım yanlış hareketler yaptığımdan dolayı bir miktar zarar etmiş durumdayım. Ancak abartıldığı kadar borcum yoktur. Zararımın bir kısmı da Altın Borsasından olmuştur. Toplum borcum yaklaşık 2.2 Kilo altındır. Bu borçlarımdan ortağımın haberi yoktu. Ben işleri yoluna koyacağımı düşündüğümden kendisine bir şey söylemek istemedim. Ancak amacım kesinlikle kimseyi dolandırmak değildi. Y. E. yalan dedikodular ile adımızı Kuyumcukent içerisinde kirletmiştir. Ben kuyumcukentte bilinen tanınan bir esnafım. 5-6 senedir bu işi yapıyorum. Şahıs benim adımı kirletmiştir. Ben kimseyi dolandırmadım. Maddi durumumda yerindedir. Bahsetmiş olduğum borcu kapatabilecek durumdayım. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beni darp eden, hakaret eden bana zorla senet imzalattıran Y. E. ve yanında bulunan kişilerden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.



"GÜVENİMİZİ KAZANDI, DOLANDIRILDIK"



Y.E. ise ifadesinde "O gün E.L.A.'ya parayı ne yaptığını sorduğumda bana 'Altınları eritip, yedim' dedi. Zorla senet imzalatmadım.Olay esnasında aşırı kalabalık olduğundan dolayı senedi kimin aldığını bilmiyorum. Ayrıca şahıslar kendilerine teslim edilen işlemi bitmiş malları başka insanları dolandırmak amacıyla tekrardan eritme yapıp mal kaçırıyorlar. Şahıslar bize iftira atmaktadır. Bizi dolandıran E.L.A ve M.I'dan şikayetçi ve davacıyım.Biz de işler güvene dayalı olarak sözle yürütülür. E.L.'de zaman içerisinde güvenimizi kazandı. Dolayısıyla ona verdiğimiz ürün ve vade de buna oranla arttı. Ancak zaman içerisinde ödemeler gecikince bu şahsın altınları alıp kaçacağına yönelik şüphemiz oluştu. Zaten olayın buraya gelme sebebi de bundan kaynaklanmaktadır" dedi. Kuyumcukent'te kuyumculuk yapan ve dolandırıldıklarını ifade eden birçok müşteki ise E.L.A. ve M.I.'dan şikayetçi olduklarını belirtti.



ATÖLYE ORTAKLARINA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ve bu suçu işledikleri yönünde yeterli şüphe bulunduğu iddiasıyla söz konusu atölye ortağı olan şüphelilerin "Dolandırıcılık" suçundan yıldan 10 yıla kadar hapis cezası cezalandırılmaları talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi. Sanıkların ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.