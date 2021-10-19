Kuyumculara sahte altın sattılar!

Kocaeli İzmit İlçesinde faaliyet gösteren 3 farklı kuyumcu, iş yerlerine gelen müşteriler tarafından, kendilerine sahte altın satılarak dolandırıldıkları ihbarında bulundu. Yapılan ihbar ile birlikte çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri kısa sürede tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Olayın şüphelilerinden H.L Kartepe İlçesinde, V.C ise Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca şüpheliler üzerinden 4 sahte altın ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adli merciilere sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.