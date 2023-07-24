Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcunun kar oyunu! Önce güven kazandı, sonra mahalleliyi dolandırdı
Giriş Tarihi: 24.7.2023 10:25 Son Güncelleme: 24.7.2023 10:31

Kuyumcunun kar oyunu! Önce güven kazandı, sonra mahalleliyi dolandırdı

Adana'da bir kuyumcu, mahalleliye “Altınlarınızı getirin size kar payı vereceğim” diyerek yaklaşık 700 milyon TL değerindeki altınlar ile kayıplara karıştı. Mahalleli, kayıplara karışan kuyumcu Atahan Kıyağa’nın (45) bir an önce yakalanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Dolandırılan vatandaşlar kuyumcunun önünde eylem yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kuyumcunun kar oyunu! Önce güven kazandı, sonra mahalleliyi dolandırdı

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan vatandaşlar mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan Atahan Kıyağa'dan altın aldı. İddiaya göre kuyumcu Kıyağa, "Altınları getirin. Ben onları çalıştırıp size kar vereceğim' dedi. Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi kilolar ile altınları kimisi ise tüm, yarım ve çeyrek altınlarını kuyumcuya teslim etti. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu, herkesin güvenini kazandı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten Atahan Kıyağa, bu yılın Ocak ayında dükkanlarını kapatıp kaçtı. Altınlarını kaptıran vatandaşların ulaştığı kuyumcu, "Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim' dedi. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolan kuyumcu kimsenin parasını geri vermedi.

2 KİLO ALTIN VERDİM

Vatandaşlar polise giderek kuyumcudan şikayetçi oldu. Kuyumcunun dükkanının önünde toplanan vatandaşlar Kıyağa'nın yakalanmasını isteyerek eylem yaptılar. Kuyumcuya 2 kilogram altın veren Adem Mat (35), "17 yıldır mahallemizde kuyumculuk yapıyordu. Bize kar vaadi verdi. Bizde altınlarımızı verdik. Mahallede 350-400 kişi mağdur. Yaklaşık 700 milyon lira altınımızı alıp kaçtı" dedi.

TELEFONLARIMIZI AÇMIYOR

Yaklaşık 200 bin liralık altın veren Yıldız Ordu (37) ise, "7 Cumhuriyet altını, yüzük, küpe ve çeyrek altınlarımı verdim. Ancak şuanda ev sahibi beni evden çıkartıyor. Ben mağdurum. Telefonlarımızı açmıyor. Ben mahalledeki hırsızlıktan korktum, herkesin aklına uydum ama böyle mağdur oldum" diye konuştu.

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Kuyumcunun kar oyunu! Önce güven kazandı, sonra mahalleliyi dolandırdı
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