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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Kuyumcunun soygun oyunu tutmadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcunun soygun oyunu tutmadı

Küçükçekmece’de borçlarını ödemek için akılalmaz bir plan yapan kuyumcu, kiralık soyguncu tuttu. Dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Ancak polis, kuyumcunun soygun oyununu bozdu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Uğur Ş. (31), borçlarını ödemek için akıl almaz bir plan yaptı. 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak dükkanının soyulduğunu ihbar etti.
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kuyumcu dükkanına gitti. Uğur Ş., verdiği ifadede, "Sabah 08.30'da dükkanımı açtım. O sırada içeri maskeli bir kişi girdi. İçinde silah olduğu izlenimini verdiği poşet ile beni tehdit ederek kasaya götürdü. Altınları alıp kaçtı" dedi. Ekipler, hemen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, içeri giren gaspçı, kuyumcuya bir tekme vuruyor ve kasanın bulunduğu dükkanın arka tarafına götürüyordu. Görüntüleri izleyen polislerin dikkatini kuyumcunun soygun sırasındaki sakin tavırları çekti. Dikkat çeken diğer konu ise çalınan altınların çoğunun emanet altınlar olmasıydı. Bu iki ayrıntıyı not eden polisler gaspçıya yöneldi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Halil A. (28), düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Halil A., sorgusunda "Uğur Ş., soygun için beni kiraladı. Planı birlikte yaptık. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira verecekti ama vermedi" dedi. Kiralık gaspçının itirafları üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı. Uğur Ş.'nin çalındıktan sonra erittirdiği altınları satarak borçlarını ödediği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuyumcunun soygun oyunu tutmadı
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