Kuyumcusu soygunu saatler içinde aydınlatıldı: Bakan Yerlikaya tebrik mesajı yayınladı

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. İlçede bulunan bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

SAATLER İÇİNDE YAKALANDILAR

Polis Özel Harekatın da destek verdiği çalışma sonucu soyguncular kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Kısa sürede gerçekleştirilen başarılı çalışma sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karabük Valimiz Mustafa Yavuz'u ve Karabük Cumhuriyet Başsavcımızı tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Soyguna maruz kalan kuyumcumuzu da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.