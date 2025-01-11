Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcusu soygunu saatler içinde aydınlatıldı: Bakan Yerlikaya tebrik mesajı yayınladı
Giriş Tarihi: 11.1.2025 16:17 Son Güncelleme: 11.1.2025 16:38

Kuyumcusu soygunu saatler içinde aydınlatıldı: Bakan Yerlikaya tebrik mesajı yayınladı

Karabük’te yaşanan kuyumcu soygunu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede soyguncuları yakaladı. Soygun olayının aydınlatılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Karabük Valimiz Mustafa Yavuz’u ve Karabük Cumhuriyet Başsavcımızı tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı. İlçede bulunan bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

SAATLER İÇİNDE YAKALANDILAR

Polis Özel Harekatın da destek verdiği çalışma sonucu soyguncular kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Kısa sürede gerçekleştirilen başarılı çalışma sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karabük Valimiz Mustafa Yavuz'u ve Karabük Cumhuriyet Başsavcımızı tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Soyguna maruz kalan kuyumcumuzu da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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Kuyumcusu soygunu saatler içinde aydınlatıldı: Bakan Yerlikaya tebrik mesajı yayınladı
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