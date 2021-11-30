Kuyumcuya giren gaspçılar sert kayaya çarptı! Yaralı halde kapıya kadar kovaladı!

Ümraniye Çakmak Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya dün sabah saat 10:50 sıralarında yüzleri maskeli iki gaspçı geldi. İçeri giren gaspçılar kuyumcu Menderes Ç'ye silah çekip kasadaki paraları ve altınları istedi. Ancak Menderes Ç. paraları vermek yerine direnince aralarında bir boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında gaspçılar Menderes Ç'yi karnından vurup kaçtı. Yaralı halde kapıya kadar gaspçıların peşinden gelen Menderes Ç'de kapı önünde yere yığıldı. O anlar saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

ÜMRANİYE POLİSİ DAKİKALAR İÇİNDE YAKALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hemen Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Mederes Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerden şüphelilerin iki farklı istikamete kaçtığını tespit etti. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelilerden Rıdvan A. (32) daha kaçarken gözaltına alındı. Diğer şüpheli Mutlu Y. (35) ise ondan kısa süre sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

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2 GASPÇI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.