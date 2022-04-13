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Giriş Tarihi: 13.4.2022 14:30

Kuyumcuya giren hırsızlar dehşet saçtı

DHA
Kuyumcuya giren hırsızlar dehşet saçtı

Diyarbakır'da, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, kuyumcu dükkanına giren ve iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurduktan sonra kaçan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatan 3 kişi, girdikleri iş yerinin ortağı Z.A.'ya tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Z.A. yere yığılırken, şüpheliler de kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İş yerinden ise bir şey çalınmadığı belirlendi.

Z.A.'nın iş yeri güvenlik kamerası kayıtları ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. M.A., B.B. ve M.D.'nin saklandığı adres tespit edildi. Şüpheliler, çevre güvenliği sağlandıktan sonra adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın husumet mi yoksa soygun girişimi mi olduğunun, şüphelilerin ifadelerinin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, Z.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Kuyumcuya giren hırsızlar dehşet saçtı
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