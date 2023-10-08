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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Kuyumcuya pusu kurup 9 milyon gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcuya pusu kurup 9 milyon gasp ettiler
İstanbul'da kuyumcu B.B.'nin 9 milyonluk altın ve parasını çalan 3 gaspçı, polisin takibiyle yakalandı. Gasp olayı, Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde 12 Eylül'de yaşandı. Haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı'ya götüren kuyumcu B.B., Marmaray İdealtepe istasyonuna gitti. İçinde yaklaşık 9 milyon TL'lik altın ve para olan çantaları aracından indirirken, park halindeki bir otomobil hareket ederek yanına geldi. Otomobilden inen gaspçılardan biri B.B.'ye sarılıp etkisiz hale getirirken, diğeri çantaları kendi aracına nakletti. Bir şüpheli boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Gaspçılar, ayakkabıyı bırakarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin deneyimli polisleri, olay yerinde bırakılan ayakkabıdan ve güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 85 ayrı noktadan 220 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tek tek ortaya çıkarıldı. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı.

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Kuyumcuya pusu kurup 9 milyon gasp ettiler
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