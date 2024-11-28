Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcuyu darp edip 2.6 kilo altın çalan gaspçılar yakalandı
Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:24 Son Güncelleme: 28.11.2024 11:44

Kuyumcuyu darp edip 2.6 kilo altın çalan gaspçılar yakalandı

İstanbul Kadıköy’de bir kuyumcuya gelen iki kişi işyeri sahibi köşeye sıkıştırıp darp etmeye başladı. Diğeri elindeki çöp poşetine 2 kilo 600 gram altını doldurup kaçtı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcuyu darp edip 2.6 kilo altın çalan gaspçılar yakalandı

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya 18 Ekim saat 11:57 sıralarında giren iki gaspçı iş yeri sahibi A. D.'yi köşeye sıkıştırıp darp etti altınları alıp kaçtı. A.D. emniyete verdiği ifadesinde, iş yerine gelen yüzleri açık ellerinde eldiven bulunmayan 2 erkek şahıstan birinin kendisini iş yerinin köşesinde herhangi bir cisim kullanmadan elleri ile darp ettiğini söyledi. Ayrıca bu esnada diğer şahsın ise vitrinde bulunan yaklaşık 2,6 kg ağırlığındaki altın takıları yanında getirdiği siyah renkli çöp poşetine doldurup sonrasında yaya olarak kaçtıklarını beyan etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden ve parmak izi çalışmaları neticesinde şüphelilerden biri tespit edildi. Gasp Büro şüphelilerden Erkan E.'yi(58) Üsküdar'da geçtiğimiz hafta gözaltına aldı. Şüphelinin 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu 2 adet te aranamsı olduğu öğrenildi. Şüphelinin üzerinden 5 bin Euro ve 38 bin 700 lira ele geçirildi. Diğer şüpheli Ümit T. İse 15 kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki gaspçı kuyumcuya girip biranda darp etmeye başlıyor. Diğeri ise elindeki poşete altınları dolduruyor.

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Kuyumcuyu darp edip 2.6 kilo altın çalan gaspçılar yakalandı
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