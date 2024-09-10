Kuyumcuyu öldüren komşusu çıktıkomşusu

İstanbul Sultangazi'de 4 Eylül akşamı elinde bir çanta altınla evine giden kuyumcu Mohammed Mosh (38), çantayı almak isteyen 2 saldırgana direnince tabancayla vurularak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 şüpheli 7 Eylül günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli V.A. ve F.A'nın evinde Mohammed Mosh'a ait olduğu düşünülen 61 parça küpe, bilezik gibi ziynet eşyaları ele geçirildi.Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.A. ve F.A'nın, Mosh'un işyerinin yakınlarında esnaflık yaptığı, Mosh'un aynı güzergahı kullanması ve yanında sürekli çanta taşıması sebebiyle onu hedef aldıkları öğrenildi. Olay sırasında Mosh'un saldırganlara direndiği, bu nedenle önce ayağına ateş ettikleri, devam eden direnişte panikle ikinci kez ateş ederek Mosh'u boynundan vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.