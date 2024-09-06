Kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altınla kaçtılar

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu kuyumcu M.M., dükkânını kapattıktan sonra iki silahlı şahıs tarafından evine kadar takip edildi. Şahıslar, M.M. evine girerken yanında taşıdığı yaklaşık 1 kilo altını çantasından almaya çalıştı. Gaspçılar direnen M.M.'yi tabancayla kafası ve bacaklarından yaraladı ve altını alarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.M.'yi hemen hastaneye kaldırsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.