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Giriş Tarihi: 20.1.2022

Kuzen katili, hamile eşini de öldürmüş

DURHASAN ŞAHİN
Kuzen katili, hamile eşini de öldürmüş

Mersin’de, eşinin kuzenini odunla döverek öldüren Nasır A.’nın, bir süredir kayıp olan 23 yaşındaki 4 aylık hamile eşi Rim A.’yı da katlettiği ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Nasır A., geçen 8 Ocak'ta, eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) odunla dövdü. Ağır yaralanan Muhammet A. 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Yakalanan Nasır A., "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) da kayıp olduğunu öğrendi. Polisin görüştüğü yeğeni, genç kadının 22 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu söyledi. Rim A.'nın da cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünen polis, 6 aile üyesini gözaltına aldı. Sorgulanan aile üyelerinden biri, Nasır A.'nın eşini de öldürüp evlerinin 150 metre arkasındaki briket fabrikasının bahçesinde bulunan sazlığa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, Nasır A.'nın eşini, sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada, yine sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü belirlendi. Zanlının, Muhammet A.'yı da olayın görgü tanığı olduğu için öldürdüğü tespit edildi.

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Kuzen katili, hamile eşini de öldürmüş
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