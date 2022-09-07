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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:17 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:18

Kuzen tartışması ölümle bitti

Antalya'da az çalışmakla suçlanan ve amcalarına şikayet edilen Ali Gönül, kuzeni Uğurcan Uğuz’u kalbinden bıçakladı. Diğer kuzenini de bıçakla yaraladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kuzen tartışması ölümle bitti

Antalya'da pastanede çalışan 3 kuzenin az çok çalıştın kavgası cinayet ile bitti. Az çalışmakla suçlanan Ali Gönül (22) kuzeni Uğurcan Uğuz'u (19) kalbinden bıçaklayıp öldürdü, bir diğer kuzeni Yusuf Karataş'ı (19) ağır yaraladı. Korkunç cinayet Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde pastanede başladı. 3 kuzenin az çok az çok çalıştın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan olay 6022 sokağa taştı.

Ardından ikinci kuzeni Yusuf Karataş'a saldırdı. İki kuzen kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayet yerine gelen ekipler ağır yaralı Oguzcan Uğuz ve Yusuf Karataş'ı pastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Kepez Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğurcan Uğuz'u kurtarılamadı. Göğsünde bıçaklanan Yusuf Karataş ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Uğurcan Uğuz'u cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Gönül ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuzen tartışması ölümle bitti
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