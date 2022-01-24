Kuzenden genç kıza fuhuş tuzağı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde iddiaya göre Z.H. Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına geldi. Z.H. bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü. İlknur D. kuzenini yanına çağırdı. Z.H. kuzeninin yanına gitti. Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi.

Bunun üzerine tabancayı çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) Z.H.'yi fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonrada eve 4 erkek geldi. Z.H.'ye şüpheliler içecek verdi ve darp etti. .Z.H. sabah herkesin uyuduğu sırada kapıyı açıp kaçtı ve yakında bulunan börekçiye sığınarak polisi aradı. Eve baskın yapan polis kuzen İlknur D. ile birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 1 tabanca bulundu. Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.