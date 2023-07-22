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Giriş Tarihi: 22.7.2023 20:05 Son Güncelleme: 22.7.2023 20:07

Kuzenine kurşun yağdırıp, öldürdü

Konya’da kuzenler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Muhammed Bilal Parlak tabanca ile vurularak öldürüldü.

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Kuzenine kurşun yağdırıp, öldürdü

Konya merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17343 sokakta Ömer Parlak, iddiaya göre alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal Parlak'ın evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Ömer Parlak, yanında getirdiği tabanca ile kuzenine kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

Kafasından ve karın bölgesinden vurulan Muhammed Bilal ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Muhammed Bilal Parlak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Ömer Parlak ise saklandığı adreste kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Kuzenine kurşun yağdırıp, öldürdü
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