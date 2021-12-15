Haberler Yaşam Haberleri Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:53 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:25

Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü

İstanbul Sultangazi'de başından vurularak öldürülen Nedim Çakan’ın (35) akrabası tarfından öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çakan’ın kuzeni Cihan Ç’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin babasının da bir yıl önce annesini öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmezken, olayın aile içinde oluşan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta buldu.



KUZENİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti. Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi. Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ç.'nin babası Tacettin Çakan'ın yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan(48)ı başından vurarak öldürdüğü tespit edildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Cihan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
Kovid'li kovboylar! 'Vahşi Batı' konseptli partiye katılan genç patronlar panikte!
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA