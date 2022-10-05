Kuzenini dövdüğü için okula elinde bıçakla gelip darp etmişti...

Konya'nın Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Avkaya, dün öğle saatlerinde okul bahçesinde bulunduğu sırada, elinde bıçakla bahçeye giren bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan tarafından vücudunun çeşitli yerlerine yumruk darbeleri alan Avkaya hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. yaralandı.

'DARP ETTİĞİ ÖĞRENCİNİN KUZENİ ÇIKTI'

Öğrencilerin bağırması üzerine saldırgan bıçağını kullanamadan okuldan kaçtı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelinin Furkan B. olduğunu tespit etti. Furkan B. bulunduğu adreste gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada öğretmen Avkaya'nın iddiaya göre 8'inci sınıfa giden bir öğrencisini darp ettiği, öğrenci ve ailesinin 28 Eylül günü polis merkezine giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldukları, Avkaya hakkında hem adli hem de idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Şüpheli Furkan B'nin de darp edildiği ileri sürülen çocuğunun kuzeni olduğu, öğretmene de kuzenine vurduğu gerekçesiyle saldırdığı ortaya çıktı. Furkan B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.