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Giriş Tarihi: 6.10.2022 17:01

Kuzenini öldüren sanıktan pes dedirten sözler... Pişmanım tabancayla öldürülmeyi hak ediyordu

Ankara’da kuzeni Şükrü Kerekli’yi öldüren Özgür Taylan Doğan, mahkemede pişmanlığının tabanca ile değil, bıçakla öldürmesinden kaynaklandığını söyleyerek, “Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kuzenini öldüren sanıktan pes dedirten sözler... Pişmanım tabancayla öldürülmeyi hak ediyordu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 22 Mart'ta meydana gelen olayda yol kenarında bulunan cesedin bıçaklanarak öldürülen Şükrü Kerekli'ye ait olduğu tespit edildi. Emniyet tarafından yapılan çalışma sonucunda kuzeni Kerekli'yi öldürdüğü belirlenen Özgür Taylan Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğan hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TABANCAYLA ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Özgür Taylan Doğan, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Doğan mahkemede yaptığı savunmasında aralarında bir sorun olmadığını, Allah'a küfretmesi nedeniyle sinirlendiğini söyleyerek, "Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm. Ortada ne alacak verecek sorunu ne de namus meselesi var. Her şeyi açık yüreklilikle söylüyorum. Küfrettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Pişman değilim ancak tek pişmanlığım, bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım " diye konuştu.

"SİGARA İÇİP TESLİM OLACAKTIM"

Doğan, kuzenini öldürdükten sonra parasını ve cep telefonunu değil aracını aldığını, olaydan sonra Antalya'ya gitmeye karar verdiğini, bir sigara içip teslim olacağını ancak giderken yakalandığını söyledi. Mahkeme başkanının Doğan'a psikolojik sorunu olup olmadığı, bir tedavi görüp görmediği sorusuna yönelik, "Hayır, kesinlikle psikolojik sorunum yok. Gayet iyiyim. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz" dedi. Şükrü Kerekli'nin annesi ise sanığın yeğeni olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra maddi sorunlar yaşadığını ve oğlunun, zor durumda kaldığı her zaman Doğan'a yardım ettiğini kaydederek cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından bazı tanıkları da dinleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kuzenini öldüren sanıktan pes dedirten sözler... Pişmanım tabancayla öldürülmeyi hak ediyordu
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