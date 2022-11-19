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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:03 Son Güncelleme: 19.11.2022 14:36

Kuzenini öldürmekten tutuklu olan doktor, cezaevinde intihar etti

Gaziantep’te alacak meselesi nedeniyle kendisine satırla saldıran kuzenini öldürmekten tutuklu yargılanan doktor cezaevinde intihar etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kuzenini öldürmekten tutuklu olan doktor, cezaevinde intihar etti

Gaziantep Kapalı Cezaevinde kalan Bekir Çelik, bu sabah saatlerinde koğuştaki ranzasına asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY

10 Mayıs 2022 tarihinde Şehitkamil ilçesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde meydana gelen olayda Doktor Bekir Çelik, muayenehanesinde tartıştığı akrabası Alaattin Çelik'i (37) tabancayla öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra tutuklanan Bekir Çelik, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 30 Eylül'deki duruşmasında yaptığı savunmada, babadan kalan arazileri nedeniyle yakınlarıyla arasında husumet oluştuğunu ve olay günü kendisine saldırmalarını üzerine hayatında ilk kez silah kullanarak kendisini savunduğunu söylemişti.

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Kuzenini öldürmekten tutuklu olan doktor, cezaevinde intihar etti
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