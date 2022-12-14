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Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:52

Kuzenini öldürüp yol kenarına atan sanığa müebbet istendi

Kuzenini öldürerek cesedini yol kenarına atan Özgür Taylan Doğan hakkında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, cinayeti tasarlayarak işlediğine ilişkin bir delil olmadığından ‘müebbetle’ yargılanmasını talep edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kuzenini öldürüp yol kenarına atan sanığa müebbet istendi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 22 Mart'ta Şükrü Kerekli'nin cesedi yol kenarında bulunmuştu. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Kerekli'nin kuzeni Özgür Taylan Doğan tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Afyonkarahisar'da yakalanan Doğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tasarlayarak adam öldürme' ve 'Yağma' suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Doğan hakkında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Doğan'ın cinayeti tasarlayarak işlediğine ilişkin bir delil olmadığını belirten savcı bu nedenle sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbetle yargılanmasını talep etti. Doğan'ın kuzeninin arabasına almasına ilişkin kaçma maksadı olduğu ifade edilen mütalaada 'Yağma' suçu değil, 'Nitelikli hırsızlık' suçunun oluştuğu aktarıldı.

Özgür Taylan Doğan

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Kuzenini öldürüp yol kenarına atan sanığa müebbet istendi
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