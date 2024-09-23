Kuzenini pusu kurup öldürdü

Burdur'un Bucak İlçesinde yaşayan Onur Altan (23), önceki gece aralarında uzun süredir husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'ya (24), geçeceğini bildiği kavşakta pusu kurdu. Bir süre sonra otomobiliyle geçen kuzeninin önünü kesen Onur Altan, av tüfeğiyle araca ateş açtı. Seyir halindeki otomobilin direksiyonunda göğsünden vurulan Beytullah Soylu bilincini kaybetti. Yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Soylu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.Cinayetin ardından kaçan Onur Altan polisin düzenlediği operasyonda suç aleti tüfek ile birlikte harabe bir evde saklanırken yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan Altan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.