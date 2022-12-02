Kuzeninin cenazesinden dönerken yaşanan kazada hayatını kaybetti

Fatma Dinç, beraberinde akrabaları ilke birlikte Delice'de vefat eden kuzeni Erdal Doğruöz'ün cenazesine katıldı. Daha sonra yeniden Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Doğruöz'ün akrabaları Irmak Köyü yakınlarında zincirleme trafik kazasında yaralandılar. 4 aracın karıştığı kaza da yaralanan Fatma Dinç, Esma ve Mehmet Bilir hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan Esma Dinç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre; İsmail D. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark etmeyen Harun S'nin kullandığı otomobil de duramayarak önce bariyerlere ardından araçtan inen yolculara çarptı. Aynı yönde seyreden Ömer Can G. idaresindeki otomobil ise araca, Sıtkı K. yönetimindeki otomobil de duramayarak araca çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Fatma Dinç, Esma Bilir ve Mehmet Bilir ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Fatma Dinç daha sonra hayatını kaybetti.