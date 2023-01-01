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Giriş Tarihi: 1.1.2023 20:37 Son Güncelleme: 1.1.2023 20:37

Kuzeninin kazara vurduğu Orhan 10 gün sonra hayatını kaybetti

Konya’da kuzeni Bekir Yılmaz’ın (42) bakması için uzattığı tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vurulup, ağır yaralanan Orhan Yılmaz (47) 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kuzeninin kazara vurduğu Orhan 10 gün sonra hayatını kaybetti

22 Aralık akşamı merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde bulunan antikacıda meydana gelen olayda, Orhan Yılmaz kuzeni Bekir Yılmaz'ın dükkanına ziyarete gitti. Bekir Yılmaz kuzeninin isteği üzerine çıkardığı silahı vermek isterken tabanca ateş aldı ve Orhan Yılmaz'ı göğsünden vurdu. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz 10 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Olaydan sonrası Bekir Yılmaz ile iş yerinde bulunan Mehmet Ç. (42) ve Ali Rıza Y. (44) gözaltına alınmış, Bekir Yılmaz çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Kuzeninin kazara vurduğu Orhan 10 gün sonra hayatını kaybetti
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